Partinin ülke genelindeki teşkilatları arasında yürütülen üye kazanım kampanyasında gösterdiği üstün performans sayesinde Elazığ İl Başkanlığı, tüm iller arasında zirvede yer aldı.

İl Başkanı Av. Erhun Karakuş, elde edilen bu anlamlı başarının ardından, başarı belgesini Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’ın elinden aldı. Ankara’da düzenlenen törende konuşan Karakuş, bu başarının yalnızca bir başlangıç olduğunu belirterek şunları söyledi: “Elazığ teşkilatı olarak, Yeniden Refah davasına gönül veren tüm yol arkadaşlarımızla gece gündüz demeden çalıştık. Bu başarı, sadece bizim değil, Elazığ halkının ve partimize gönül veren tüm hemşehrilerimizin eseridir. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın çizdiği vizyon doğrultusunda, azimle yolumuza devam edeceğiz. Hedefimiz daha büyük. Elazığ’ı Türkiye’de Yeniden Refah’ın kalesi yapmakta kararlıyız.”

Başarı belgesini bizzat takdim eden Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan ise, Elazığ teşkilatını tebrik ederek, teşkilat çalışmasının önemine vurgu yaptı. Erbakan, “Bu başarı, Yeniden Refah’ın sahada nasıl büyüdüğünün ve halkımızla ne kadar güçlü bağlar kurduğunun göstergesidir. Elazığ il teşkilatımızla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Elazığ İl Başkanlığı, önümüzdeki dönemde üye sayısını daha da artırmayı ve saha çalışmalarını yoğunlaştırmayı hedefliyor. İl Başkanı Karakuş, Elazığ’da tüm kesimlere ulaşmayı ve partinin projelerini vatandaşlara anlatmayı sürdüreceklerini belirtti.