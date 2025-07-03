Gök; “TÜİK’in bugün açıkladığı veriler doğrultusunda, memurun Temmuz ayında alacağı toplam zam ve enflasyon farkı yalnızca %15,57 olmuştur. Açıkça görülmektedir ki bu oran, memurun temel yaşam giderlerini dahi karşılamaktan uzaktır.

Buradan bir kez daha ve yüksek sesle ifade ediyoruz:Toplu sözleşme masasında memuru temsil eden sendikalar, gerçekçi, kararlı ve öngörülü bir tutumla hareket etmelidir.

Masadan çıkan sonuçlar memurun lehine olmalı; geçim sıkıntısı yaşayan memurun sesi olmalıdır.

Enflasyon farkı, 6 ayda bir değil; oluştuğu ay itibarıyla memurun maaşına yansıtılmalıdır.

Zira enflasyon her ay yaşanmakta, memurun cebinden her ay eksilmektedir. Ancak bu kayıp yalnızca 6 ayda bir telafi edilmeye çalışılmaktadır. Bu yaklaşım adil değildir!

Memura sağlanan sosyal yardımlar da güncellenmeli, günümüz ekonomik koşullarına uygun, gerçekçi ve insani destekler haline getirilmelidir.

Memurun alım gücü her geçen gün azalırken, sosyal destek kalemlerinin yerinde sayması kabul edilemez.

Kamu çalışanlarını temsil eden bir yapı olarak, taleplerimizin arkasındayız ve bu adaletsizliğin takipçisi olacağız. Memurun hakkını aramak, günü kurtarmakla değil; yarını güvence altına almakla mümkündür.

Devlet Memurları Konfederasyonu olarak, kamu çalışanlarının sadece sesi değil; haklarının da güçlü bir savunucusuyuz. Sahada olan, mücadele eden ve çözüm üreten sendikal duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi.