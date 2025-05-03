Fuarda yer alan stantları tek tek gezen İl Başkanı Karakuş ve beraberindeki heyet, katılımcı firmaların çalışmaları hakkında bilgi alarak, sektördeki yenilikleri yakından inceledi. Ziyaret sırasında firma yetkilileriyle birebir görüşmeler gerçekleştiren Karakuş, inşaat sektörünün Elazığ’daki gelişimi ve karşılaştığı sorunlara dair değerlendirmelerde bulundu.

Fuarda basın açıklaması yapan İl Başkanı Av. Erhun Karakuş, Elazığ’ın gerek deprem sonrası oluşan ihtiyaçlar gerekse şehirleşme sürecinin doğal bir sonucu olarak ciddi bir kentsel dönüşüm süreciyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Karakuş, “24 Ocak 2020 tarihinde yaşadığımız büyük deprem, Elazığ’daki yapı stokunun ne denli riskli olduğunu hepimize gösterdi. Bu nedenle Elazığ’da güvenli, sağlıklı ve yaşanabilir konutlar inşa edilmesi artık bir tercih değil, bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu fuar, hem sektör temsilcilerinin bir araya gelmesi hem de kentsel dönüşüm sürecinde ortaya çıkan ihtiyaçların görülmesi açısından oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

Elazığ’ın yapı stokunun yenilenmesi gerektiğine vurgu yapan Karakuş, “Deprem kuşağında yer alan bir şehir olarak, yapı güvenliği en öncelikli meselemizdir. Aynı zamanda bu süreç, yerel üreticilerin desteklenmesi, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve şehir ekonomisinin canlandırılması için büyük bir fırsattır. Yeniden Refah Partisi olarak biz, sadece eleştiren değil, çözüm önerileri üreten bir siyaset anlayışını benimsiyoruz. Bu fuarda gördüğümüz tablo, Elazığ’ın bu dönüşümü gerçekleştirecek güce sahip olduğunu göstermiştir” dedi.

Ayrıca fuarın Elazığ ekonomisine sağlayacağı katkıların da altını çizen Karakuş, “Böylesi organizasyonlar hem firmalar arası iş birliğini artırıyor hem de vatandaşlarımızın sektörle doğrudan temas kurmasını sağlıyor. Üretimin, yatırımın ve istihdamın desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Elazığ’ın daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için bu tür adımların çoğalması gerektiğini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Karakuş ve beraberindeki heyet, fuar organizasyon yetkililerinden de detaylı bilgi alarak, yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetlerini iletti. Ziyaret, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.