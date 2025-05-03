Van’da gece saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, kent genelinde hayatı olumsuz etkilerken, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri adeta zamanla yarıştı.Edremit, Tuşba ve İpekyolu Grup Amirliği’ne bağlı ekipler, çatı uçmaları ve devrilen ağaçlara karşı sabaha kadar yoğun mesai harcadı. Fırtına, özellikle Edremit ve İpekyolu ilçelerinde birçok binanın çatısını uçurdu, ağaçlar ise park halindeki araçların üzerine devrilerek maddi hasara neden oldu. İtfaiye ekipleri, gece boyunca gelen ihbarlara anında müdahale etti; çatı parçalarının savrulması sonucu tehlike arz eden alanlar güvenlik çemberine alındı.Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren kuvvetli rüzgar karşısında teyakkuzda olan ekipler, gündüz saatlerinde de vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede titiz bir çalışma yürüttü.İtfaiye yetkilileri, önümüzdeki günlerde de benzer hava şartlarının yaşanabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.