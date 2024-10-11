Uzun yıllar Ankara’da yaşayan 62 yaşındaki Ali Haydar Koç, şehir hayatından sıkılınca, memleketi olan Tunceli’nin Çemişgezek ilçesine yerleşti. Koç, milyonlarca solucanla organik gübre üretmeye başladı.Çemişgezek ilçesine bağlı Tekeli köyünde 2 yıl önce 150 bin solucanla organik gübre üretimine başlayan Ali Haydar Koç, şimdi 12 milyonu aşkın solucanla organik gübre üretimine devam ediyor. Organik tarım üretimine de başlayan 62 yaşındaki Ali Haydar Koç, bölgede nadiren yapılan solucan gübresi üretimini geliştirmek ve tarım alanlarında kullanımını sağlamak için çabalarını sürdürüyor.Solucan gübresinin bölgede henüz tam anlamıyla bilinmediğini aktaran üretici Ali Haydar Koç, "Şehir hayatından uzaklaşıp memleketim olan Çemişgezek ilçesine yerleştim. Burada organik üretime katkı sağlamayı düşündüm. Solucan gübresi üretmeye karar verdim. İki yılda 12 ton kadar gübre ürettik. Bir kısmını deneme amaçlı olarak perakende şekilde verdik. Bir kısmını ise kendi üretim sahamızda kullandık. Ürün, verim ve kalite bakımından farkını hemen gösterdi. Çok bilinmeyen bu üretim hakkındaki gerekli bilgiyi internet üzerinden, tez ve araştırma raporları okuyarak, videolar izleyerek edindim. Ayda 2 tona yaklaşan üretim kapasitesine ulaşmak üzereyiz. Çemişgezek ilçemize ve çevre il ve ilçelere gübreyi ulaştırmak amacındayız" dedi.