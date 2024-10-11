Erzincan’da bir dönemin Süper Valisi olarak anılan Recep Yazıcıoğlu’nun o dönem kullandığı jeep, Vali’nin oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile buluşturuldu.Vali’nin oğlu, Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu’nun jestiyle geçmişe dönerek babasının anılarını tazeledi.1991-1999 yılları arasında Erzincan Valisi olarak görev yapan Recep Yazıcıoğlu, şehirde bıraktığı izlerle hafızalarda yer etti. O dönemde kullandığı jeep’i, şimdi oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile bir araya geldi. Vali Hamza Aydoğdu ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun’un da katıldığı buluşma, duygusal anlara sahne oldu.Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, jest karşısında teşekkür ederek, bu anı unutmayacağını vurguladı.