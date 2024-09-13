Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, İlköğretim Haftası dolayısıyla program düzenlendi.Sarıkamış Hükümet Konağı önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Kızılok, Atatürk Anıtı’na çelenk sundu.Fevzi Çakmak İlkokulu’nun hazırlayıp sunduğu program, öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterisi ve yeni okula başlayan öğrencilere 4. sınıf öğrencilerinin hediye vermesiyle sona erdi.Programa, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Gözeger, İlçe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alim Burak Çelik, siyasi parti ve STK temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.