Kars’ta okul kantinler denetendi. Ekipler, kantinlerde satışı yapılan ürünleri tek tek kontrol etti.Kars Valiliği koordinesinde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı denetimlerle okul kantinlerinde hijyen ve sağlık standartlarına uyum değerlendirildi. Denetimlerin, öğrencilere güvenli ve sağlıklı bir gıda ortamı sunmak amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.Yapılan denetimlerde, kantinlerin genel temizliği, gıda saklama koşulları, personelin sağlık durumları ve gıda etiketlemeleri gibi konular titizlikle incelendi. Ayrıca, denetim ekibi tarafından kantin çalışanlarına hijyen ve sağlık konularında eğitimler verildi.Yapılan denetimler sonucunda, bazı kantinlerde küçük eksiklikler tespit edilirken, genellikle olumlu bir tabloyla karşılaşıldı. Eksikliklerin giderilmesi için kantin yönetimlerine belirli bir süre verildiği ve yeniden denetim yapılacağı vurgulandı.Kars’ta gerçekleştirilen denetimlerin, tüm eğitim kurumlarında düzenli olarak yapılacağı ve öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarının sağlanacağı ifade edildi.