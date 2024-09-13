Malatya’da, bir kişi tartıştığı husumetlisini tüfekle yaraladı.Olay, 14.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Çiftlik Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgedeki bahçelik bir alanda karşılaşan Ö.Ö. ile İ.D. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda taraflar karşılıklı birbirlerine silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Ö.Ö. yaralanırken İ.D. kaçarak bölgeden uzaklaştı.Yaralı kurşun isabet eden özel aracı ile gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, İ.D. olayda kullanılan suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.