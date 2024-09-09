2025 eğitim öğretim yılının ilk zili bugün çaldı.İlçedeki toplam öğrenci sayısı ise 8 bine yaklaştı. Okul bahçelerinde sabah erken saatlerde toplanan öğrenciler ve veliler, yeni dönemin başlamasını heyecanla karşıladı. Özellikle eğitim hayatına yeni adım atan 1. sınıf öğrencileri ve aileleri için bugün ayrı bir anlam taşıdı. Diğer yandan, bir üst sınıfa geçen öğrenciler arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşarken, öğretmenler de öğrencilerini karşılayarak yeni döneme hazır olduklarını gösterdi.Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ilçe genelinde okulları ziyaret ederek öğrencilere başarılar diledi.