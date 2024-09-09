Tüm Türkiye’ de olduğu gibi Ağrı’nın Tutak İlçesinde öğrenciler için bugün ilk ders zili çaldı.2024- 2025 eğitim ve öğretim yılı yaz tatili sonrası geçen hafta ilkokul ve anasınıfı(okul öncesi) öğrencileri için uyum haftası süreci ile başlamıştı.Bugün ise bütün öğrenciler için yeni dönem başladı. Tutak’ta öğrencilerin heyecanına Tutak İlçe kaymakamı Erkan Adıbelli, Belediye Bas¸kanı Fevzi Sayan, kurum amirleri ve velilerde ortak oldu.2024-2025 eğitim-öğretim yılının açılışında Raif Ateş Sönmez İlkokulu’nu ziyaret eden Kaymakam Adıbelli okul bahçesinde tören için toplanan öğrencilerimiz ve öğretmenlerin eğitim öğretim yılını kutladı. Yeni eğitim-öğretim yılının açılışını yapan Kaymakam Adıbelli, sembolik olarak okul zilini çaldı. Daha sonra sınıfları gezip öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Adıbelli yeni eğitim-öğretim yılında öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.