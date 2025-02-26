Van’ın Saray ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün süre ile ara verildi.Saray Kaymakamlığı tarafından sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzle yapılan değerlendirme neticesinde ilçemizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 27 Şubat 2025 Perşembe günü ilçemiz geneli resmi/özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. Çocuğu kreşe ve anaokuluna gidip kamuda çalışan anneler de izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan anneler, idari izinlidir" ifadelerine yer verildi