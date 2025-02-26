Hakkari’de solunum sıkıntısı çeken 8 yaşındaki hasta helikopter ambulansla Van’a sevk edildi.Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 8 yaşındaki çocuk hasta, Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Doktorların değerlendirmesi sonucu, hastanın ileri tetkik ve tedaviye ihtiyacı olduğu belirlendi. Sağlık Bakanlığına bağlı helikopter ambulans, zamanla yarışarak devreye girdi. Hasta, uzman sağlık ekiplerinin eşliğinde hızlı bir şekilde SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.