Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,5, aylık ise yüzde 2,9 oranında arttı.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayı Sanayi Üretim Endeksi verilerini paylaştı. Sanayi üretimi yıllık yüzde 1,5 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,1 arttı.Sanayi üretimi aylık yüzde 2,9 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Kasım ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,0 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,0 arttı.