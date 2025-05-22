İŞYERİ ORTAMINDA MORAL BOZUKLUĞU HAKİM

İş insanı Salih Satıcı, yaptığı değerlendirmede işyerlerinde hem işverenlerin hem de çalışanların mutsuz olduğuna dikkat çekti. Satıcı, “Giderler kontrol edilemez bir noktaya geldi. Çalışan arkadaşlarımız hayat pahalılığı nedeniyle geçim sıkıntısı yaşarken, işverenler de işlerini sürdürebilmek için büyük mücadele veriyor. Piyasadaki belirsizlik moral bozukluğu yaratıyor, iş verimliliği de doğal olarak düşüyor.” dedi.

PİYASA DURGUNLUĞU İŞLERİ ZORLAŞTIRIYOR

Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) ayakta kalmakta zorlandığını belirten Satıcı, Devletin acil olarak iş dünyasına ve çalışanlara yönelik destek paketleri açıklaması gerektiğini vurguladı. Piyasada yaşanan durgunluk ve kredi erişimindeki zorluklar, üretimden hizmet sektörüne kadar birçok alanda olumsuz etki yaratıyor.

MEMUR VE ÇALIŞANLARIN EV HAYALİ GERÇEKTEN UZAKLAŞTI

Salih Satıcı; “Bir diğer önemli başlık ise konut piyasasındaki fahiş fiyatlar ve artan faiz oranları. Memur ve çalışanların ev sahibi olma hayali, neredeyse imkânsız hâle geldi. Özellikle büyükşehirlerde konut fiyatlarının asgari ücretlinin ve orta gelirlinin ulaşamayacağı seviyelere yükselmesi, sosyal dengeleri de zorluyor. Bu duruma çözüm olarak, kamu destekli konut projeleri artırılmalı, konut kredisi faiz oranları düşürülmeli ve dar gelirli kesim için özel ödeme planları hazırlanmalı. Ayrıca çalışanların alım gücünü korumak adına maaş artışlarının enflasyon oranında düzenli şekilde yapılması gerekiyor” dedi.