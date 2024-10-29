Salih Baba Yurt Müdürlüğü’nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, öğrencilere ulusal bilinci aşılayan etkinliklerle kutlandı. İşaret dili ve diksiyon eğitmenlerinin katkılarıyla öğrenciler, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmanın önemini hissetti.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Salih Baba Yurt Müdürlüğü’nde düzenlenen etkinliklerle büyük bir coşku ve anlamla kutlandı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş yıldönümünde yurt öğrencileri, Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmak ve bu değerleri yeni nesillere aktarmak için bir araya geldi.İşaret dili ve diksiyon ile etkinliğe renk katıldıYurt öğrencileri, İşaret Dili eğitmeni Tülay Arıoğlu ve Diksiyon eğitmeni Eray Üzümcü’nün rehberliğinde, Cumhuriyet Bayramı’na özel bir program hazırladı. Öğrenciler, işaret dili ile “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun” mesajını ileterek Cumhuriyet’in değerlerini duyurmanın farklı bir yolunu keşfetti. Aynı zamanda, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün "Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister" sözü de öğrenciler tarafından seslendirilerek günün anlamı derinleştirildi.Ulusal bilinç ve birliktelikBu anlamlı gün, sadece bir kutlama değil, aynı zamanda öğrencilerin ulusal kimliklerini pekiştirdikleri, Cumhuriyet’in kazanımlarını sahiplenme bilincini artırdıkları bir etkinlik olarak öne çıktı. Yurt öğrencileri, Atatürk’ün Cumhuriyet emanetine sahip çıkacak nesiller olmanın önemini içselleştirdi.Cumhuriyet’in değerleri genç nesillere aktarılıyorYurt Müdürü tarafından organize edilen bu tür etkinlikler, gençlerin birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirirken, Cumhuriyet Bayramı’nın ruhunu yaşatarak Cumhuriyet’in değerlerini nesilden nesile taşıma misyonunu üstlenmelerine katkı sundu. Salih Baba Yurt Müdürlüğü’nün bu etkinliği, gençlerin Cumhuriyet’in önemini daha iyi anlamalarını sağladı.