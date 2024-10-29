Erzincan Kız Öğrenci Yurdu öğrencileri ve Mama Hatun Anaokulu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için sınıf süsleyerek coşkulu anlar yaşadı. Çocuklara Cumhuriyet Bayramı ruhunu aşılamayı hedefledi.29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Mama Hatun Anaokulu’nda, miniklerin el emeğiyle hazırlanan sınıf süsleme etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Erzincan Kız Öğrenci Yurdu’ndan gelen öğrenciler de katılarak, anaokulu öğrencileriyle birlikte bayram coşkusunuMama Hatun Anaokulu öğrencileri, Erzincan Kız Öğrenci Yurdu gençleriyle birlikte Cumhuriyet Bayramı’nın anlamını ve değerini kutladı. Etkinlikte öğrenciler sınıfı süsleyerek bayramı renkli ve eğlenceli bir şekilde karşıladı. Çocuklar, bayram süslemelerini yaparken hem eğlendi hem de Cumhuriyet’in anlamını öğrendi.Erzincan Kız Öğrenci Yurdu’ndan gelen öğrenciler, miniklerle birlikte sınıfı bayram havasına büründürerek unutulmaz bir deneyim yaşadı. 12 katılımcının bulunduğu etkinlik, nesiller arası bağı kuvvetlendirirken, miniklerin Cumhuriyet Bayramı’na olan ilgisini artırdı.Etkinlik, çocukların Cumhuriyet Bayramı ruhunu yaşamasını sağlarken aynı zamanda bayramların önemini kavratmaya yönelik bir adım oldu. Mama Hatun Anaokulu ve Erzincan Kız Öğrenci Yurdu’nun bu özel etkinliği, Cumhuriyet değerlerinin minik nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadı.