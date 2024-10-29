Erzincan’ın Tercan ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Ata’ya saygı ve Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştirildi.Tercan Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen yürüyüş, ilçe merkezinde bulunan tarihi Kervansaray önünde başlayıp, Hükümet Konağı önünde sona erdi.Yaklaşık 2 kilometrelik etapta yapılan yürüyüşe, Tercan Kaymakamı Neslihan Kısa Duman, Garnizon Komutan vekili Binbaşı Alper Kahraman, Tercan Belediye Başkanı Mehmet Yılmaz, Cumhuriyet Savcısı Emrah Kalaycı, kamu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.