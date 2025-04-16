Hemşirelik Eğitimi Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğine (HEPDAK) tarafından 03.04.2023 tarihinde iki yıllığına akredite olan Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, ara değerlendirme sonrası 2028 yılına kadar + 3 yıl daha akredite edilerek beş yıllık akreditasyon sürecini tamamladı.Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer ve akreditasyon çalışmalarının başlangıcından bugüne yönetsel süreçlerde görev alan ekip üyeleri, sürece katkı sunan tüm akademik ve idari personel adına akreditasyon belgesini takdim etmek üzere Rektörü Prof. Dr. Akın Levent’i ziyaret etti.Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadiye Özer, akreditasyon sürecinde desteklerini her zaman hissettiren Rektör Prof. Dr. Akın Levent’in şahsında üniversite üst yönetimine ve tüm birimlere teşekkürlerini iletti. Rektör Levent, Sağlık Bilimleri Fakültesini çalışmalarından dolayı tebrik ederek kurumsal akreditasyon süreçlerine temel oluşturan program akreditasyonun önemine değindi ve üniversitenin diğer fakülte ve yüksekokullarının da akredite olma konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü ifade etti.