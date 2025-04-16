TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen "2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı" ile "2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Destekleme Programı" 2024/1 dönemi sonuçları açıklandı. Atatürk Üniversitesi, bu dönem her iki programda da önemli bir başarıya imza attı.2209-A programı kapsamında Atatürk Üniversitesinden toplam 221 öğrenci projesi destek almaya hak kazandı. Projeler, Eczacılık (30), Fen (31), İlahiyat (30), Mühendislik (24) ve Veteriner Fakülteleri (22) başta olmak üzere 26 fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulundan geldi. Bu çeşitlilik, üniversitenin çok disiplinli yapısını ve araştırma kültürünü ortaya koydu.Sanayiyle iş birliğine odaklanan 2209-B programında ise Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden 2 proje destek kazandı. Bu sonuç, öğrencilerin akademik bilgilerini sanayiye aktarma noktasındaki kararlılığını gözler önüne serdi.Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede şu ifadelere yer verdi: "Araştırma üniversitesi vizyonumuz doğrultusunda, öğrencilerimizin proje üretme konusundaki gayretleri bizleri gururlandırıyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen bu projeler, genç araştırmacılarımızın potansiyelini ve üniversitemizin bilimsel yetkinliğini gözler önüne sermektedir. Öğrencilerimizi, danışman akademisyenlerimizi ve emeği geçen tüm birimlerimizi gönülden tebrik ediyorum. Bu başarıların hem bireysel gelişimlerine hem de ülkemizin bilimsel birikimine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum."Atatürk Üniversitesi, önümüzdeki dönemlerde de TÜBİTAK başta olmak üzere ulusal ve uluslararası destek programlarına yönelik çalışmalarına devam edecek; öğrenci merkezli araştırma anlayışını daha da güçlendirmeyi hedefleyecek.