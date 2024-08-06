Mücbir sebebin sona ermesinin, ivme kazanan toparlanmaya sekte vuracağını belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Bu ayın sonunda bitecek olan mücbir sebep süresi, şehrimiz toparlanıp iş yerleri teslim edilinceye kadar uzatılmalı” dedi.Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş ve Gaziantep’in Nurdağı ile İslahiye ilçelerinde uygulanan mücbir sebep süresinin bitmesine sayılı günler kaldı. 31 Ağustos tarihi yaklaştıkça depremzede firmalar biriken vergi borçlarını nasıl ödeyeceklerini kara kara düşünmeye başladı.Mücbir sebep süresinin uzatılması için günlerdir yüksek sesle yetkililere seslenen Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bir kez daha seslenerek, “18 aydır devam eden Mücbir Sebep süresi son kez denilerek, 31 Ağustos 2024’e kadar uzatılmıştı. Küçük ve orta ölçekli hiçbir firmanın 1 Eylül sabahında karşılaşacağı vergi borcunu ödeyecek gücü yok. 21 metrekare konteynerde var olma mücadelesi veren, kimisi aylık 5-6 bin TL satış yapabilen esnafımız biriken vergi borcunu nasıl ödeyecek? Yetkililere bir kez daha sesleniyorum, depremden ağır yaralar almış esnafımızın, tüccarımızın ve sanayicimizin sesine kulak verin. Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın deprem bölgesi için ellerinden geleni yaptıklarına şahidiz. Ancak, iktidar ve muhalefet milletvekillerinden de destek bekliyoruz. Mücbir sebep konusu sadece Ticaret ve Sanayi Odasının değil, tüm şehrin ana gündemi olmalı. Milletvekilleri, belediye başkanları ve STK’ların yüksek sesle bu konunun ehemmiyetini dillendirmesi elzemdir” dedi.Mücbir sebebin tamamen sona ermesi halinde birçok esnafın şehri terk etmek durumunda kalacağının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “Yıkılan iş yerinin teslim edileceği düşüncesiyle şehri terk etmeyen esnafımız, vergi borcu ötelenmesi de sona ererse bu şehirde neden kalsın? Soruyorum kamuoyuna. Gider başka şehirde ticaretine devam eder. O esnafımızı da tekrardan Malatya’ya döndürme imkânımız da olamaz. O nedenle iş yerleri teslim olana kadar mücbir sebep devam etmelidir. Öyle 3-5 aylık uzatmalar değil, makul seviyede uzun süreli uzatma bekliyoruz. 2011 yılında Van’da meydana gelen deprem sonrası mücbir sebep süresi 5 yıl sürmüştü. Sonrasında da sunulan uzun vadeli taksitle ödeme imkânı ile ticari hayat kendini toparlamıştı. Ya iş yerleri teslim olup ticari hayat normale dönene kadar mücbir sebep devam etmeli, ya da biriken borçlarımız bir defaya mahsus vergi affıyla silinmelidir. Devletimizin yakın geçmişte bazı şirketler için büyük ölçekli vergi affı uygulamalarını hatırlıyoruz. Mücbir sebep süresi uzatılmayacaksa benzer vergi affı yapılmalıdır. Malatya, Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Nurdağı ve İslahiye olarak hükümetimizden müjdeli bir haber bekliyoruz” diye konuştu.