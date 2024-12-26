Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Aralık ayı meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Temennimiz, sorunlarımızın 2024 yılında kalması ve taleplerimizin yeni yılda karşılık bulmasıdır” dedi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Aralık ayı meclis toplantısı, MTSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu’nda Meclis Başkanı Hakan Er başkanlığında düzenlendi. Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, MTSO’nun meclis toplantısına katılım sağladı.Meclis toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 2024 yılını değerlendirerek iş dünyasının 2025 yılından beklentisini anlattı.2024’ün 2023 yılında yaşanan depremin etkisiyle geçtiğini belirten Başkan Sadıkoğlu, “Geride bıraktığımız 2024 yılının 2023’e göre çok fazla değişiklik gösterdiğini söylemek mümkün değil. Eklenen fazla, eksilen az. Koca bir yılı Mücbir Sebep kaygısıyla geçirdik. 6 Şubat’tan bu yana 4 kez uzatılan mücbir sebep süresi 30 Kasım’da sona erdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonunda teklif edilen ve komisyondan geçen, ancak yasalaşmayan bir süre uzatımından bahsediliyor. Yetki Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verildi. Teklif edilen süre uzatımı 1 yıl. Ancak bakanlıktan resmi bir uzatma açıklaması gelmedi. Üstelik vergi mükelleflerinin kategorize edilerek, mücbir sebepten belirli firmaların yararlanacağı bizlere ifade ediliyor. Depremzede esnafımız, tüccarımız ve sanayicimiz tedirgin bir şekilde 2024’ü sonlandırıyor. Depremzede mükellefin küçüğü büyüğü olmaz. Asrın felaketini yaşamış ve büyüklüğü 6’yı bulan depremlerin devam ettiği şehirlerimizde mükellef ayırımı olmadan tüm işletmelerin faydalanabileceği bir süre uzatımı yapılmasını bekliyoruz” dedi.2024 yılının iş dünyası için finansa ulaşımda en sıkıntılı yılı olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat öncesi ticareti ile ekonomiye değer katan, istihdam oluşturan, şehrimizin tanıdığı birçok esnafımız bugün 21 metrekare konteynerde asgari ücret düzeyine dahi ulaşamayan kazançlar ile ayakta kalmaya çalışıyor. Mübalağa gibi gelen bu örnek maalesef hakikat. Onlarca yıllık ticaret geçmişini bir kalemde silip atamayan esnafımız vergi ve prim borçlarının kaygısıyla ezilmesi hepimizi derinden üzerken, kimisi daha fazlasına göğüs geremeyip şehri terk ediyor. Deprem sonrası büyük nüfus kaybı yaşayan şehrimizin demografik ve kültürel yapısının değişecek olması bizleri endişelendiriyor. Sadece yapısal değil, tüm sosyal yaşamı ve ekonomiyi temelden sarsan depremin etkileri 2024 yılında da maalesef devam etti. Yaşanan sermaye ve gelir kayıplarının yanında düşük ticaret hacmi ile biriken vergi ve SGK prim borçları firmalarımızın belini büküyor. Finans sorunumuz devam ediyor. Bizler faizsiz krediler beklerken, ticari kredilerde faizler yüzde 50’yi aşmış durumda. Mevcut maliyetler ile krediye erişim neredeyse imkânsız hale geldi. Bu durum şirketler üzerinden ciddi baskı oluşturuyor. Devletimizin attığı adımları görmezden gelemeyiz. Ama yeterli mi? Elbette değil. Daha kapsayıcı ve gerçekçi desteklere ihtiyacımız var. Temennimiz sorunlarımızın 2024 yılında kalması ve taleplerimizin yeni yılda karşılık bulmasıdır” ifadelerini kullandı.2025 yılına dair değerlendirme de yapan Başkan Sadıkoğlu, “Dünyadaki jeopolitik gerilimlere ve ekonomik zorluklara rağmen 2025’e umutla girmek istiyoruz. Dünyanın pek çok ülkesi gibi bizim ülkemiz de son iki yıldır küresel olaylardan etkilendi. İş dünyası olarak sorunlarımızın başında ’üretim maliyetleri ve tedarik’, ’yüksek enflasyon ve alım gücü’, ’savaşın ihracat pazarları üzerindeki etkisi’ ve ’finansa erişim ile döviz kuru artışları’ geliyor. Malatya olarak, depremin oluşturduğu sorunlarla birlikte ülkemizin genel sorunlarına paralel sorunlarla karşı karşıyayız. Finansman sorunu ve nakit sıkıntısı yaşayan üyelerimiz yüksek faizler nedeniyle krediye erişmekte güçlük çekiyor. Bu durum firmaların büyümesini engelleyip küçülmelere neden olurken, ihracatçı üreticilerimizin hammadde, makine ve teknoloji yatırımlarını finanse etmesinde ve yeni pazarlar bulmasında zorluklar oluşturuyor. Yeni yılda faiz oranlarının enflasyondaki gelişmelere bağlı olarak aşağı yönlü bir trende girmesi her alanda destekleyici olacaktır. Bu süreçte depremden en fazla etkilenen illerimize sağlanacak destekler önemli üretim potansiyeli olan şehirlerimizin daha hızlı toparlanmasına katkı sunacaktır. Ekonomik anlamda ülkece yaşadığımız sorunlarla birlikte, deprem etkilerinin yükünü de üstlenen depremzede firmalarımızda 2025 yılı için umut var diyebiliriz. Yeni yılda enflasyonun daha makul bir düzeye çekilmesi beklense de, buna ulaşabilmek sıkı para politikalarının devamını gerektiriyor. Ancak şunu da belirmek istiyorum, yükü kendini aşan deprem illerimizin bu konuda istisna tutulması ve desteklenmesi gerekmektedir. Yıkım ve inşaatlar sürerken, teslim edilen iş yeri olmadığı halde mücbir sebep halinin kaldırıldığı şehirlerimiz, diğer tüm illerle aynı kefeye konup aynı sorumluluğu üstlenmesi adil olmayacaktır. 2025 yılında işverenin üzerindeki maliyeti düşüren önlemler alınarak finansmana erişimin kolaylaştırılması, ekonomik toparlanmada daha pozitif sonuçlar almamızı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.Malatya TSO Meclis Üyeleri ile bir araya gelmekten dolayı memnun olduğunu belirten Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın da MTSO Meclis Üyelerine bir sunum gerçekleştirerek, göreve seçildiği günden bu güne yaptıkları hizmetleri ve hayata geçirecekleri projeleri anlattı. MTSO ile daime istişare halinde olacağını kaydeden Bayram Taşkın, şehrin yeniden ayağa kalkma sürecinde TSO’nun katkısını önemsediklerini belirtti.Toplantının sonunda MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO Meclis Başkanı Hakan Er, Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın’a meclis toplantısına katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti.