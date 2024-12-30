Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 6. Bölge Teşvikleri süresinin bitmesine 1 gün kaldığını hatırlatarak depremden büyük yaralar alan Malatya için teşviklerin artarak devam etmesinin şart olduğunu söyledi. Sadıkoğlu, en az 3 yıl daha uzatma beklediklerini de söyledi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan 6. Bölge Teşvikleri süresini hatırlatarak en az 3 yıl daha uzatma beklediklerini söyledi.6. Bölge Teşvikleri süresini sona ermesine 1 gün kaldığını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, “2018 yılından bu yana uygulamada olan Cazibe Merkezleri Programı kapsamında 4. bölgede yer alan Malatya’mız yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılacak yatırımlarda 6. Bölge teşviklerinden faydalanıyor. Teşvik kapsamında iş insanlarımıza, katma değer vergisi istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği, gelir vergisi stopajı desteği, sigorta primi (işçi hissesi) desteği, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi, katma değer vergisi iadesi gibi imkânlar sunuluyor. 2018 yılından bu güne kadar Malatya’mızda 852 firmamız teşvik belgesi alarak 6. bölge teşviklerinden faydalandı. Bu firmalarımızın toplam yatırım tutarı 15 milyar 649 milyon TL’yi buldu. Teşvik belgesi alan firmalarımız 53 bin 30 kişiyi istihdam etmeyi taahhüt ettiler. Bu rakamlar şehrimiz adına büyük önem arz ediyor. Teşviklerden faydalanan firmaların artarak devam etmesi, depremden büyük yaralar almış şehrimiz için kaçınılmazdır” dedi.31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek olan teşvik süresinin devam etmesinin deprem yaşamış şehirler için şart olduğunun altını çizen Başkan Sadıkoğlu, “31 Aralık 2024 itibariyle teşviklerinin sona erecek olması ve geri 4. bölgeye düşecek olmamız hem mevcut yatırımcıyı hem de yatırım düşüncesinde olan iş insanlarımızı tedirgin ediyor. Zaten iş insanlarımızın nitelikli personel bulamama, artan maliyetler, finansmana erişim gibi mücadele ettiği bir sürü sorunu var. Tüm sorunlara rağmen üreten, ürettiğini de ihraç eden iş insanlarımızın tedirginliklerinin sona ermesi için 6. Bölge Teşvik Süresinin uzatılması elzemdir. Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza ve şehrimizin milletvekillerine buradan bir kez daha seslenmek istiyorum. Depremle yerle bir olmuş Malatya’mızın 6. Bölge Teşviklerine ihtiyacı var. Sürenin en az 3 yıl daha uzatılmasını bekliyoruz” diye konuştu.