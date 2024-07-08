Mücbir sebep dolayısıyla vergi borçlarının çığ gibi büyüdüğünü belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Biriken borçlar küçük ve orta ölçekli birçok firmayı iflasa sürükleyebilir. Bu nedenle yüzyılın felaketini yaşamış depremzede işletmelerimiz için radikal bir destek kararı alınarak, Mücbir sebep uygulanan il ve ilçelerdeki firmaların biriken vergi borçlarının bir defaya mahsus silinmesini talep ediyoruz” dedi.Deprem felaketinin yaralarını daha hızlı sarabilmek için şuana kadar sunulanların çok üzerinde destekler gerektiğini kaydeden Başkan Sadıkoğlu, “6 Şubat depremlerinin üzerinden 16 ay geçti, gerek şehrin gerekse ekonominin toparlanması tahmin edilenden daha zor ilerliyor. 21 metrekarede var olma mücadelesi veren binlerce firmamızın kazancı biriken vergi borçlarının çok altında. İlk günden beri sürekli olarak faizsiz kredi, finansmana erişimde kolaylık sağlanması, yerinde dönüşüm desteklerinin artırılması, mücbir sebep süresinin uzatılması gibi desteklerin önemine vurgu yapıyoruz. Nitelikli göç vermiş ve koca bir şantiyeye dönmüş şehrimizde bütün üyelerimiz iş daralması yaşıyor. İnsanımız 6 Şubatta canından, malından ve geleceğinden çok şey kaybetti. Bu felaketin yaralarını sarmak için şuana kadar sunulanların çok üzerinde destekler gerektiği çok net. Bugüne kadar hayata geçirilen destekleri ve uygulamaları kıymetli buluyoruz ancak Malatya’mız ile birlikte depremden en fazla zarar gören Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş için daha fazlası gerekiyor” dedi.Mücbir sebep uygulanan il ve ilçelerdeki depremzede işletmelerin biriken vergi borçlarının bir defaya mahsus silinmesini talep eden Başkan Sadıkoğlu, “Mücbir sebep hali dolayısıyla vergiler ve SGK ödemeleri erteleniyor, ancak borçlar bir çığ gibi büyüyor. Mücbir sebep sona erdiğinde ortaya çıkacak vergi borcu binlerce firmayı iflasa sürükleyecek. Yüzyılın felaketini yaşamış, yine de pes etmeyerek var olma mücadelesi veren şirketlerimiz için radikal bir destek kararı alınarak, mücbir sebep uygulanan il ve ilçelerdeki depremzede işletmelerin biriken vergi borçlarının bir defaya mahsus silinmesini talep ediyoruz. Devletimizin yakın geçmişte bazı şirketler için büyük ölçekli vergi affı uygulamalarını hatırlamaktayız. Böylesi bir adım deprem illerimizin yaralarını ciddi manada sararak, yeniden hızlanacak ticaret ve ihracat devlet bütçesine daha fazla katkı sunmamızı sağlayacaktır. Ayrıca bu destek deprem bölgesine nefes aldırarak, gelecek kaygılarını azaltacak ve yeniden var olmak için itici bir güç olacaktır. Devletimizin, deprem bölgesi için hayati önem arz eden talebimize olumlu karşılık vermesini bekliyoruz. Bu konuda hazırladığımız resmi yazımızı Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere ilgili bakanlıklara gönderdik. Takipçisi olacağız” diye konuştu.