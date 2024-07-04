Malatya’nın nitelikli göç vermeye devam ettiğini belirten Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Şehri hızlıca ayağa kaldırarak bu göçü tersine çevirmeliyiz. Nitelikli insanını kaybetmiş, binalarla dolu fakat içi boşalmış bir şehir istemiyoruz” dedi.Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, konteynerlerde faaliyet yürüten basın kuruluşlarını ziyaret etti.Ziyaretler sırasında değerlendirmelerde bulunan Başkan Sadıkoğlu, “Üyelerimizin ve şehrimizin sorunları ile taleplerimizi güçlü şekilde duyurabilmek ve kamuoyu oluşturabilme noktasında basınımız en önemli görevi üstleniyor. Basın kuruluşlarımız ve basın emekçilerimizi ziyaretimizde Malatya gündemi üzerine fikir alışverişinde bulunup başta mücbir sebep halinin uzatılması, nitelikli personel göçü, kesilen kira yardımları gibi sorunların daha fazla gündemde tutulması adına destek talebinde bulunduk” dedi.Şehrin sorunlarının çözümü için milletvekillerine çağrıda bulunan Başkan Sadıkoğlu, “Devletimizin verdiği imkanı kesinlikle haksız yere kullanmayacağımızı, kullanma derdimizin de olmadığını ifade etmek isterim. Mücbir sebep süresinin 2 ay sonra sona ermesi gündemde. İş yerlerimiz teslim edilene kadar mücbir sebep devam etmeli. Konutlar teslim edilene kadar kira desteği devam etmeli. Gerek iş yerleri gerekse konutlar teslim edilince destek kesilebilir. Bizler zaten daha fazla destek istemeyiz, bir an önce devletimize olan borcumuzu ödemek isteriz. Bu konuda siyasilerde bizi desteklemeli. Malatyalılık her zaman parti kimliğinin önünde olmalı. İş insanlarımızın ve şehrimizin gündeme getirdiğimiz sorunlarının çözümü için milletvekillerinin de destek olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.Nitelikli insanını kaybetmiş, binalarla dolu fakat içi boşalmış bir şehre doğru gidildiği mesajı veren Başkan Sadıkoğlu, “Şehrimiz nitelikli göç vermeye devam ediyor. Gerek OSB’mizdeki personeller, gerek doktorlar, gerekse beyaz yakalı dediğimiz tüm kesim bir bir şehri terk ediyor. Şehri hızlıca ayağa kaldırarak bu göçü tersine çevirmeliyiz. İşçi-işveren payı olarak devlete ödediğimiz paranın çalışanlarımıza yansıtılmasını ve bu şekilde şehrimizdeki çalışma şartlarının cazip hale getirilmesini talep ediyoruz. Nitelikli insanını kaybetmiş, binalarla dolu fakat içi boşalmış bir şehir istemiyoruz” ifadelerini kullandı.