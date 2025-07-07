Saadet Partisi 8. Maden Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Saadet Partisi Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Burhan Sadak’ın divan başkanlığını yapmış olduğu kongrede konuşan Sadak;

Türkiye’nin en büyük sorunu mevcut iktidardır muktedir olanlar emekliye 2000 TL asgari ücretliye ise sıfır zammı reva görüyor. Bu insanların nasıl hayatını idame ettireceğini düşünmüyorlar. İktidar sahiplerinin tek düşüncesi BOP yani büyük İsrail projesini layıkıyla yerine getirmektir. dedi.

Maden İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Zülküf Sinanoğlu ise;Maden artık yaşanabilir bir şehir olmaktan çıkmıştır, her geçen gün bir esnaf arkadaşımız kepenk kapatıyor, ilçe terkediliyor. İlçeye yatırım yapıp kalkındırmak biryana ilçemizdeki hali hazırdaki yapılar satılıyor. Kısa bir süre önce satılan Maden devlet hastanesi binası buna bir örnektir. Mevcut Milletvekilleri Maden’e gelip konuşup vaatlerini sıralıyor, halkın gazını ve oyunu alıp gidiyor. Sonuç ise ortadadır. Maden hayalet şehre dönüşmüş durumdadır. Biz bu konuda Saadet Partimizin iktidarıyla Madenimizin ayağa kaldırılabileceğinden eminiz ve bu nedenle Saadet Partimizi Madende birinci parti yapmak için yönetimimle birlikte kapı kapı gezip davamızı anlatacağız. dedi.