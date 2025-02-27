Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Akın, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Elazığ İl Başkanlığı bizim için büyük bir sorumluluk ve onur kaynağıydı. Bu kutlu görevi, liyakati ve çalışkanlığıyla tanınan kıymetli yol arkadaşımız Sayın Yunus Emre Yüksel’e devretmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kendisinin, Elazığ’da Saadet Partisi’ni daha ileriye taşıyacağına olan inancım tamdır.

Ancak bizler için makamlar yalnızca birer görev yeridir. Bugüne kadar Elazığ’a ve Türkiye’ye hizmet etme sorumluluğuyla hareket ettik, bundan sonra da çalışmalarımızı Genel Merkez düzeyinde, daha geniş bir perspektifte sürdüreceğiz. Ülkemizin ve milletimizin sorunlarına çözüm üretmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.

Bu vesileyle, yeni İl Başkanımız Yunus Emre Yüksel’e başarılar diliyor, bu değişimin Elazığ’ımıza ve davamıza hayırlı olmasını temenni ediyorum.”**

Yeni İl Başkanı Yunus Emre Yüksel ise görevi devralmasının ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Bugün itibarıyla Saadet Partisi Elazığ İl Başkanlığı görevini devralmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören muhterem Genel Başkanımız Mahmut Arıkan’a teşekkürlerimi arz ediyorum.

Görevi devraldığım, çok saygıdeğer Genel Başkan Yardımcımız Abdullah Akın başkanımıza, il başkanlığı süresince gerçekleştirdiği hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum. Elazığ siyasetine kazandırmış olduğu proje odaklı ve rasyonel siyaset anlayışını kaldığı yerden devam ettireceğimi ifade etmek istiyorum. Kendisine tevdi edilen Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de başarılar diliyorum.

Ömrünü davasına adayan büyük liderimiz Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın açtığı yolda, tüm temel esaslarımıza bağlı kalarak Saadet Partimizi iktidar yapmak için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizin hem maddi hem manevi kalkınması, Milli Görüş iktidarına duyduğu hasretin son bulması için dava arkadaşlarımla omuz omuza, azim ve kararlılıkla mücadele edeceğim.

Bu kutlu yolda, omuzlarımızdaki yükün sorumluluğunun bilinciyle, emin adımlarla ilerleyerek yarınlara umut olup ışık saçacağız. Saadet Partisi, yeni kadrosuyla Elazığ’da çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir.”**

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Yunus Emre Yüksel Kimdir?

1990 yılında Elazığ’da doğan Yunus Emre Yüksel, aslen Keban ilçesi nüfusuna kayıtlıdır. Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden başarıyla mezun olduktan sonra, 2013 yılında Elazığ’da kendi kliniğini açarak iş hayatına atıldı.Halen kendisine ait A tipi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nde diş hekimi olarak görev yapmaktadır. Evli ve iki çocuk babasıdır.