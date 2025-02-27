Erzincan’da lokantanın mutfak bölümünde başlayıp çatıya sıçrayan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.Yangın, bugün öğle saatlerinde Erzincan merkez, İnönü Mahallesi, Vali Recep Yazıcıoğlu Caddesi üzerindeki bir lokantada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, lokantanın mutfak bölümünde davlumbaz da biriken yağlar aşırı ısınmadan dolayı yandı. Yangın çatı bölümüne sıçradı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Lokantada maddi hasar meydana geldi.