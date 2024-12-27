Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, “Girişimcilik ve Savunma Sanayi” konulu konferansa katıldı.Karakastech Araştırma ve Geliştirme Firmasının kurucusu Miraç Berkay Karakaş ve Girişimci Sinem Turhan’ın katılımıyla Sınav Kolejinde düzenlenen konferansa Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Erzincan Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Harun Karakaş ve çok sayıda öğrenci ile davetli katıldı. Girişimcilik ve Savunma Sanayinin konuşulduğu konferansta gençlere ve yeni girişimcilere tavsiyeler verildi. Savunma Sanayinin önümüzdeki dönemde en çok rağbet gören sektörlerin başında gelecek olması ve öğrencilerin çok erken yaşta bu konuda kendilerini eğitmeleri gerekliliği ifade edildi. Rektör Levent ise girişimciliğin günümüz dünyasında önemine değinerek “ Girişimcilik, sadece ticari ve ekonomik büyüme alanında değil aynı zamanda savunma sanayi gibi kritik sektörlerde de ülke güvenliği açısından hayati bir öneme sahiptir. Savunma sanayi, gelişmiş teknolojilerin ve girişimci ruhunun en yoğun ihtiyaç duyulan sektörlerden biri olarak ilkokul çağlarından üniversite düzeyine kadar yaygınlaştırılması gerekmektedir.” dedi.Rektör Prof. Dr. Akın Levent’e plaket takdiminin ardından konferans sona erdi.