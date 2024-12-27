Ağrı’nın Diyadin İlçesine bağlı Altın Kilit İlkokulu’nda öğrencilerine köfte ekmek sürprizi yapıldı.Diyadin İlçesine bağlı Altın kilit ilkokulu Müdürü Alev Ataş, öğrencilerine köfte ekmek sürprizinde bulundu. Ataş, öğrencilerle birlikte pişirerek onların mutluluğuna ortak oldu.Okul Müdürü Alev Ataş; "Okula bir 1 yıl önce atandım ve öğrencilerimizin mutluluğu için öğretmenlerimizle birlikte çalışmaya koyulduk. Bugün de okulumuzun 25 öğrencisine köfte ekmek ikramında bulunduk. Diyadin’e kar yağdı. Havanın güneşli ancak soğuk olduğu bir günde onların içleri ısınsın istedik. İleriki günlerde öğrencilerimize bu gibi sürprizlerimiz yine olacak" diye konuştu.Öğrencilerden Büşra ise "Köfte ekmek çok seviyoruz. Buram buram kokan ve insanın içini ısıtan köfte ekmek yemek çok güzel" dedi.