Sosyal Hizmet Bölümü Öğretim üyesi Doc.Dr. Esra Özkan Pir öncülüğünde ve 4. sınıf öğrencilerinin katkılarıyla Topluma Hizmet Uygulamaları kapsamında "Yüreğimizde Engel Yok, Biz Birlikte Güçlüyüz" projesi hayata geçirildi.Proje kapsamında, dönem boyunca engelli bireylerin el ve motor becerilerine uygun çeşitli eğlenceli etkinlikler düzenlendi. Atölye çalışmaları ve etkinlikler ile engelli bireylerin sosyal ve toplumsal hayata entegrasyonunu desteklemesi, onların toplumla daha güçlü bağlar kurmasını ve kendilerini izole hissetmelerinin önüne geçilmesi amaçlandı.