Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun; bir dizi temaslarda bulunmak, akademik iş birliklerini geliştirmek ve araştırma temelli görüşmeler gerçekleştirmek üzere Amerika Birleşik Devletlerine (ABD) düzenlediği ziyaretin ilk durağı, Türkiye Cumhuriyeti Amerika Büyükelçiliği oldu.Rektör Hacımüftüoğlu burada Türkiye Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Sedat Önal ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Atatürk Üniversitesinin uluslararasılaşma stratejileri, yürütülmesi planlanan yeni projeler ve iş birlikleri detaylı şekilde ele alındı.Akademik İş Birlikleri ve Küresel Bilimsel Üretim Masaya YatırıldıGörüşmede, ABD’deki seçkin üniversitelerle kurulması hedeflenen akademik bağlar ve çeşitli sektör temsilcileriyle yürütülecek araştırma temelli iş birliklerine yönelik kapsamlı bir fikir alışverişinde bulunuldu. Özellikle bilimsel üretimi küresel ölçekte teşvik edecek girişimlerin altı çizilerek, bu çabaların Atatürk Üniversitesinin dünya üniversiteleriyle kuracağı daha güçlü ve sürdürülebilir bir etkileşim ağına katkı sunacağı vurgulandı.Rektör Hacımüftüoğlu: "Ziyaret Kapsamında Gerçekleşecek Görüşmeler, Atatürk Üniversitesinin Küresel Konumunu Güçlendirecek"Nazik ev sahipliği ve desteklerinden ötürü Büyükelçi Sedat Önal’a teşekkürlerini ileten Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, gerçekleştirilen görüşmenin yalnızca Atatürk Üniversitesinin değil, aynı zamanda Türkiye’nin yükseköğretim alanındaki uluslararası temsiliyetinin güçlendirilmesi açısından da önemli bir adım olduğunu ifade etti.Bu tür diplomatik temasların, üniversitelerin bilimsel iş birliklerini artırmakla kalmayıp aynı zamanda kültürel etkileşimi, bilgi transferini ve ortak projeler üzerinden karşılıklı faydayı da beraberinde getirdiğini vurgulayan Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bu doğrultuda küresel ölçekte daha görünür ve etkin bir aktör olma hedefiyle hareket ettiğini dile getirdi. Yürütülen bu girişimlerin, özellikle öğrenci ve akademisyen değişim programlarından ortak araştırma projelerine kadar geniş bir yelpazede somut sonuçlar doğuracağına inandığını belirten Hacımüftüoğlu, ABD temaslarının bu açıdan oldukça verimli ve stratejik bir başlangıç olduğunu sözlerine ekledi.