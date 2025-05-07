Ardahan’ın içinden geçip Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Nehri’nde kano heyecanı yaşanıyor.Bahar aylarında karların erimesi ve sağanak yağışların etkisiyle Ardahan kent merkezinde geçerek, Gürcistan ve Azerbaycan üzerinden Hazar Denizi’ne dökülen Kura Nehri’ni taşırdı ve Ardahan Ovası’nı göle çevirdi.Kura Ardahan hava ve doğa spor kulübü başkanı Hakan Fırıncı, abisiyle birlikte atıl durumda olan kanolarını tamir ederek Kura Nehri’ne indirdi. Kura Nehri’nin çok değerli ve Ardahan’a büyük katkı sağlayacak potansiyeli olduğunu söyleyen Fırıncı, ’’Kura Nehri’nde kürek çekmek çok heyecanlı. Ardahan çevresini adeta bir nazar boncuğu gibi kuşatan dağlardan eriyen kar sularının etkisiyle debisi yükselerek taşan Kura nehri Ardahan ovasını göle çevirdi. Bizde koca çocuklar olarak burayı oyun parkı olarak kullanıyoruz. Kanosu ola, Ardahan’da sosyal aktivite bulamıyoruz diyenlerin bu değeri bilmeleri lazım. Kura nehri nehir sporlarına çok elverişli. Kahve köşelerinde zaman öldürmektense önemli olan bu sporu yapabilmekti ve başarabilmekti. Çok şükür bizde başardık’’ dedi.Eskrim sporlarını sevenlerin Kura nehrini tercih etmeleri gerektiğini de söyleyen Hakan Fırıncı, ’’Ardahan’da fazlasıyla doğal saha bulunmakta. Bende bugün abimle birlikte kanolarımızla adrenalin dolu saatler, dakikalar ve saniyeler yaşadık. Bugünkü çalışmamız portatif bir çalışmaydı. Kulvarın mesafesini ölçmüş oldu. Hangi noktadan, hangi hava şartlarında, kaç dakikada Ardahan’a varabiliriz ona baktık. Tespit bundan sonraki faaliyetlerimizde inşallah daha geniş bir kitle ile Kura nehrinde sahalarda kendimizi göstereceğiz’’ dedi.