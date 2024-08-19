Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’na hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, Rektör Hacımüftüoğlu’nu makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Rektör Hacımüftüoğlu’nu tebrik ederek hayırlı olsun dileklerini ileten Rektör Demir, Atatürk Üniversitesi ile birlikte yeni projeler içerisinde yer almaktan mutluluk duyacaklarını belirterek, iki üniversite arasında iş birliği ve bilimsel araştırmalarda ortaklaşa hareket edilmesi gerektiğini aktardı. Prof. Dr. Hacımüftüoğlu ise Rektör Demir’in nazik ziyareti dolayısıyla kendisine şükranlarını sunduğunu ifade ederek şunları söyledi: “Bölgemizin en eski ve en köklü üniversitesi olan Atatürk Üniversitesi; bilgiyi arayan, araştıran ve bunu üreten, ürettiği bilgiyi teknolojiye dönüştüren her kesime desteğini sürdürecektir. İş birlikleriyle hayata geçirilecek projeler, şehirlere verdiği olumlu katkılarla diğer üniversitelere de örnek teşkil edecektir” dedi.Yargıtay Üyesi Ahmet Çiçekli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Atatürk Üniversitesinin 17. Rektörü olarak atanan Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nu makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Hacımüftüoğlu, kültürel ve bilimsel geleneği, yetiştirdiği on binlerce mezunu, donanımlı altyapısı, bünyesinde barındırdığı araştırma merkezleri ve alanında uzman binlerce akademisyeni ile dev bir bilim merkezi olan Atatürk Üniversitesine Rektör olarak atanmanın gurur verici olduğunu aktardı. Rektör Hacımüftüoğlu’na misafirperveliği için teşekkür ederek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunan Ahmet Çiçekli ise, üniversitenin bölge ve şehir açısından önemli bir konumda yer aldığını belirterek, Prof. Dr. Hacımüftüoğlu önderliğinde Atatürk Üniversitesinin yeni dönemde önemli işlere imza atacağını söyledi. Konuğu Çiçekli’ye nazik ziyareti ve güzel temennileri için teşekkür eden Rektör Hacımüftüoğlu, el birliğiyle Atatürk Üniversitesinin geleceği için çalışacaklarını vurguladı.