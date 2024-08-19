Van’da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda değişik suçlardan 27 kişi tutuklandı.Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde; 6136 ve 5729 Sayılı Kanun’a Muhalefet olaylarında 1 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tüfek ve 12 adet fişek ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarında 1 adet yarım altın, 16 adet çeyrek altın, 1 adet gram altın, 2 adet altın yüzük, 1 adet üzerinde değerli taşlar bulunan yüzük, 2 adet altın bileklik, 4 adet altın küpe ele geçirilmiştir. İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından toplam aranan 197 şahıs yakalanmış, 109 yıl 5 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 27 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.