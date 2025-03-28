Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü ekiplerince Refahiye’de meyve ağaçlarında budama eğitimi verildi.Refahiye’de düzenlenen budama eğitimine Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker de katıldı. Düzenlenen eğitim programında meyve ağaçlarında budama yapılırken dikkat edilecek hususlar, budamada verim ve kaliteyi artıran etkiler konusunda çiftçilere kapsamlı bilgiler sunuldu.Eğitimin açılış konuşmasını yapan Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürü Alper Koçaker, Erzincan’da bölgesel hassasiyetler göz önünde bulundurularak tarımsal üretimin artırılması yönünde çalışmaların devam ettiğini söyledi. Erzincan’da arıcılığın merkezi konumunda bulunan Refahiye’de ceviz, vişne gibi belli meyve türlerinin yetiştirilebildiğini, çiftçilerin istekleri doğrultusunda eğitimlerin devam edileceğini söyledi.Ayrıca çiftçilere meyve bahçesi kurulurken dikkat edilecek hususlar, ilkbahar mevsiminde meyve bahçelerinde uygulanacak kültürel işlemler, hastalık ve zararlılar konusunda alınacak tedbirler konusunda bilgiler verildi.