Tarım ve Orman Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile başlatılan "Okuldaki Çiftlik" projesinde Demirkent TOKİ İlkokulu’nda kurulan serada öğrenciler kışlık sebze hasadına başladı.Türkiye genelinde 28 ilde uygulanan proje kapsamında Okuldaki Çiftlik uygulamasına katılan öğrenciler, okullarında bulunan serada kış döneminde maydanoz, roka, taze soğan gibi yeşillikler yetiştirmeyi başardılar.Kış dönemi olmasına rağmen "Okuldaki Çiftlik" projesi kapsamında Demirkent İlkokulu bahçesine dikilen sebzelerin bakım ve sulama işlemleri Okul Müdürü Ahmet Sağsöz denetiminde öğrenciler tarafından gerçekleştirildi.Öğrencilerin ilgisi ve sevgisi ile seraya dikilen kışlık sebzeler öğrenciler tarafından hasat edildi. Sebze hasadına başlayan öğrenciler üretime katılmanın mutluluğu ve heyecanını yaşadılar.