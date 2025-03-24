Ramazan ayının manevi atmosferi, Kur’an kurslarına olan katılım oranını artırdı. Özellikle ihtiyaç odaklı sınıfta eğitim gören kadınların Kur’an-ı Kerim öğrenme azmi dikkat çekti.Bu kapsamda Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Ergenekon Camii Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek kurs bünyesinde verilen eğitimleri yerinde inceledi.İl Müftüsü Fakirullahoğlu, kadınların ve özellikle teyzelerin Kur’an öğrenme gayretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ramazan ayının manevi atmosferinde Kur’an-ı Kerim öğrenmek için gösterilen bu çaba bizleri çok etkiliyor. Hanım kardeşlerimizin azmi takdire şayan. Kendilerini ve emeği geçen hocalarımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.