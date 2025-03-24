Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşuyor, Cami-Çocuk Buluşması" projesi kapsamında Erzincan’da Bilal-i Habeşi Camii’nde 4-6 yaş grubu öğrencilerine yönelik bir program düzenlendi.Programa, Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, 4-6 yaş Kur’an kurslarına devam eden minik öğrenciler ve veliler katıldı.Camii buluşmasında çocuklar ilahi, şiir ve maniler seslendirdi. Etkinlikte ayrıca çuval yarışı, halat çekme gibi oyunlarla çocuklara keyifli anlar yaşatıldı. Program sonunda minikler çeşitli hediyeler verildi.Programa katılan Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Ramazan ayında cami ve çocuk bütünleşmesinin önemine dikkat çekerek, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının bu bütünleşme için büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Müftü Fakirullahoğlu, "Camiler, İslam’ın ilk döneminden itibaren pek çok fonksiyonu icra eden mekânlar olmuştur. Günümüzde de bu fonksiyonların canlı tutulması amacıyla hem şehirlerin kalbi hem de müminlerin buluşma noktası olarak birçok proje hayata geçiriliyor" dedi.Ramazan’ın manevi atmosferinden çocukların da faydalanabilmesi için gerçekleştirilen cami-çocuk buluşmalarının Erzincan’daki diğer cami ve Kur’an kurslarında da devam edeceği bildirildi.