18-24 Mart Yaşlılar Haftası’nda Evde Sağlık Hizmetleri İl Koordinatörü Dr. Said Talha Zengin ile YAŞAM (Sağlıklı Yaş Alma Merkezi) ekibi ilk hastaları olan Zeki Kalık ve Sevgi Kalık çiftini evlerinde ziyaret ederek yaşlılar haftasını kutladı.Ekip, muayenesinde görme problemi tespit edip YAŞAM projesi kapsamında göz ameliyatını gerçekleştirdiği bir diğer hasta olan Mukime İçoğlu’nu da evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Erzurum İl Sağlık Müdür Dr. Gürsel Bedir de yaşlılar haftasını kutlayarak ‘Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan en değerli varlıklarımızdır. Daha sağlıklı ve daha aktif yaşlı bireylerin oluşturulması için yaşlılara yönelik kronik hastalıklar ile mücadelenin aktif bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Bizleri bugünlere ve geleceğe hazırlayan yaşlılarımız için hayatı kolaylaştırmak ve kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak öncelikli görevlerimiz arasındadır’ şeklinde konuştu.Evde Sağlık Hizmetleri il koordinatörü Dr. Zengin; ‘Hastalarımız, Sağlıklı Yaş Alma Merkezimizde yani kısaca YAŞAM birimimizde doktor, evde bakım teknikeri, gerontolog ve hemşireden oluşan ekipçe takip edilmektedir. Yaşlılarımız, gerekli görüldüğünde psikolog, diyetisyen ve fizyoterapiste yönlendirilmektedir. Sağlık problemleri sebebiyle hastaneye erişimde sorun yaşayan hastalarımızın, evde sağlık hizmetleri nakil araçları ile hastaneye ulaşımını koordine etmekteyiz’ dedi.YAŞAM sorumlu hekimi Aile Hekimliği Uzmanı Dr. Uğur Kaya; ‘Yaşlılarımızı, başvurularından sonra bütüncül olarak değerlendirip ilaçlarını kontrol ediyoruz. Bu sayede, yaşlılarımızın neredeyse yarısında ilaç kullanımını azalttık ve yanlış kullandığı ilaçları düzelttik. Böylece hastalarımızın tansiyon ve şeker değerlerini kontrol altına almayı başardık. Gerekli gördüğümüzde Geriatri, Nöroloji, Kardiyoloji, Ortopedi, Göz Hastalıkları, KBB gibi uzmanlık dallarına danışmaktayız. Gözlük ve işitme cihazı kullanmaya başlayan, katarakt sebebiyle opere olup konforu artan hastalarımız oldu. İlgili uzmanlık dallarına randevularını planlayıp bir refakatçi arkadaşımızla beraber ilgili polikliniklere yönlendirmekteyiz. Sağlık teknikerimiz Bilge Hanım takip planını yaparken, Gerontolog Kamer Hanım kapsamlı geriatrik testlerle yaşlılarımızı yakından takip etmektedir. İl Sağlık Müdürlüğümüzün ve Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimliğimizin desteği ve ekip arkadaşlarımın özverili çalışmasıyla yaşlılarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmıyoruz’ dedi.Dr. Kaya 80 yaş üstü yaşlılarımızı bu hizmetten faydalanabilmek için başvurmak üzere Erzurum Şehir Hastanesi Evde Sağlık Hizmetleri bünyesindeki YAŞAM Polikliniği’ne beklediklerini belirtti.