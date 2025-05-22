Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 18 yıl aradan sonra eczane açıldı.Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 18 yıl önce kapanan ecza dolabının ardından ilaç ihtiyacı Tunceli merkezindeki eczanelerden karşılanıyordu. Yapılan başvurular sonucu ilçe merkezinde yeniden bir eczane açılışı gerçekleştirildi. Hizmete başlayan işletmenin açılışına Pülümür Kaymakamı Mehmet Anıl Çolak, Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Pülümür Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Arzu Güzey, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.Eczane sahibi Uğur Çelik, ilçe halkının ilaç ihtiyacını yerinde karşılamaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.