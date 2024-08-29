Psikolog Halime Gündüz, “Psikolojik İyi Oluş”, kavramının insanların genel yaşam mutluluğunu ve memnuniyetini etkilediğini söyledi.“İnsan ne için yaşar? Yaşamın temel amacı nedir? İyi hissetmek için ne gerekir?” şeklindeki soruların cevaplarının yıllardır araştırıldığını ifade eden Psikolog Halime Gündüz, “ İnsanlık tarihi boyunca da sayısız kez cevaplanmıştır. Çok sayıda insan için en önemli değerin ve nihai amacın “mutluluk” olduğu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Ancak mutluluk da tanımlanması güç ve oldukça bireysel bir olgudur. Mutluluk kavramını da bir iyi olma hali olarak düşünürsek.” şeklinde konuştu.“Psikolojik iyi oluş ile zihinsel sağlık arasında fark var”“Psikolojik İyi Oluşun” kişinin her yönüyle kendini kabulü, olumlu ilişkiler kurabilme yeteneği, yaşamının anlam ve amaçlar içermesi, kişisel gelişime açıklığı, özerkliği/bağımsızlığı psikolojik iyi oluşu olarak özetlenebileceğini anlatan Gündüz, “Psikolojik iyi oluştan bahsedildiğinde genellikle akıl sağlığı kavramı düşünülmektedir. Kavramlar benzer olsa ve çoğu zaman kolayca karıştırılsa da, psikolojik iyi oluş ile zihinsel sağlık arasında bazı farklılıklar vardır. İyi bir zihinsel sağlığa sahip olmak, genel psikolojik sağlığınızın yalnızca bir parçasıdır. Akıl sağlığı daha çok zihninizin durumuna ve zihninizin günlük olarak nasıl çalıştığına odaklanır. Psikolojik olarak iyi olduğunuzda kendinizle ilgili olumlu duygulara sahip olursunuz, hayattaki durumunuzdan memnun olursunuz ve geleceğe dair iyimser olursunuz.” dedi.“Psikolojik iyi olma hali daha iyi fiziksel sağlığa bağlıdır”“Psikolojik iyi oluş, genel yaşam mutluluğunuzu ve memnuniyetinizi etkiler.” diye konuşan eden Psikolog Halime Gündüz, Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Bülteni’nde kaleme aldığı yazıda, “Yüksek düzeyde iyi oluşa ulaşmak, hayatınızdan memnun olduğunuz ve hem kendinize hem de genel durumunuza olumlu bir bakış açısına sahip olduğunuz anlamına gelir. Ek olarak, psikolojik iyi olma hali daha iyi fiziksel sağlığa bağlıdır. Çok sayıda bilimsel çalışma, olumlu bir zihnin birçok hastalık riskinin azalmasıyla bağlantılı olduğunu kanıtlıyor. Bu durum daha yüksek düzeyde iyi psikolojik sağlığa sahip olan kişilerin kendisine bakma arzusunun da yüksek olmasından kaynaklanmaktadır.” şeklinde konuştu.“Çoğu kişi psikolojik iyi oluşa ulaşmakta zorlanır”Psikolojik iyi oluşun bir diğer faydasının da daha iyi bir sosyal yaşam olduğunu vurgulayan Psikolog Halime Gündüz , sözlerini şöyle sürdürdü, “Eğer hayatınızdan memnunsanız ve kendinizi iyi hissediyorsanız, başkalarıyla sosyal ilişkilere ve aktivitelere katılma olasılığınız daha yüksektir. Yakın ilişkilere sahip olmanın, zihinsel sağlığı iyileştirdiği ve daha iyi bir psikolojik sağlığa katkıda bulunduğu tespit edildiğinden bu fayda da iki yönlüdür. Çoğu kişi psikolojik iyi oluşa ulaşmakta zorlanır ve sağlıklı yaşam yolunda çalışmalarına yardımcı olacak profesyonel yardıma ihtiyaç duyabilir. Sizin için de durum buysa, Müdürlüğümüze bağlı beş Sağlıklı Hayat Merkezi (SHM) içerisinde bulunan uzmanlarımızla birlikte psikolojik iyilik yolculuğunuzda size yardımcı olabilir ve ilerlemenizi sağlayabiliriz”