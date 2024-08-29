Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Bitlis İl Müdürlüğü, köy ve mezralarda bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor.VEDAŞ, ilçelerle kırsal alanlarda bulunan şebekesini daha da güçlendirmek için gerçekleştirdiği bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kırsal bölgelerde çalışmalarını sürdüren ekipler, önleyici bakım çalışmaları kapsamında elektrik şebekesini tek tek kontrol ediyor. Arıza oluşturabilecek unsurların bakım ve onarımını gerçekleştiren VEDAŞ, ayrıca kış öncesi de bakım ve onarımlarını yapıyor.Bitlis’in kırsal bölgelerinde eş zamanlı gerçekleşen bakım ve onarım çalışmaları hakkında açıklama yapan VEDAŞ Bitlis İl Müdürü Ömer Çelebi, “Tüketicilerimizden ve muhtarlarımızdan gelen talepler, Alo 186 Çağrı Merkezi ve SCADA raporlarımız ile ekiplerimizin saha tespitleri doğrultusunda planlamasını yaptığımız bakım ve onarım çalışmalarımızı merkezde olduğu gibi kırsal bölgelerimizde de sürdürüyoruz” dedi.Önleyici bakım çalışmaları kapsamında şu an arıza oluşturmayan ancak sonraki zamanlarda arıza oluşturma potansiyeli olan şebeke unsurlarının da onarımını yaptıklarını belirten Çelebi, “Birinci önceliğimiz elbette arıza oluşumunu önlemek. Bu kapsamda ihtiyaç duyulan bölgelerde yatırım programımız kapsamında elektrik şebekesini yeniliyoruz. Bakım çalışmalarımızla da mevcut şebekedeki unsurların tamamını arıza tespit cihazı ve dronla tek tek kontrol ediliyor ve arıza oluşturma potansiyeli olan unsurların onarımını gerçekleştiriyoruz. Kırsal alanda yapılan çalışmalarımız kapsamında can ve mal güvenliğini korumak amacıyla zorunlu olarak planlı elektrik kesintisi yapıyoruz. Enerjili hatlarda bakım ve onarım çalışması yapmak mümkün olmadığı için bu çalışmalar sırasında gerçekleştirdiğimiz planlı kesintilerde bizlere anlayış gösteren değerli halkımıza teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.