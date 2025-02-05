Dayanışma içinde daha güçlü yarınlar inşa etmek için hep birlikte emek vermek zorunda olduklarını dile getiren Prof. Dr. Yasemin Açık, "Vakıf olarak hayata geçirdiğimiz burs programı ile yalnızca maddi destek sunmakla kalmıyor, genç kızlarımızın eğitim ve meslek hayatlarında sağlam adımlar atmalarını da teşvik etmeyi amaçlıyoruz" dedi.Toplumsal dayanışmayı geliştirip yardımlaşmayı artırma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Yasemin Açık Vakfı, geçtiğimiz aylarda hayata geçirdiği ‘Bölgesini Yaşatan Kızlar Bursu’ ile deprem bölgesinde yaşayıp eğitimlerine Fırat Üniversitesi, İnönü Üniversitesi ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde devam eden kız öğrencilere destek sağlamaya başlamıştı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, 6 Şubat 2023’te yaşanan deprem felaketinin ikinci yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, burs kapsamındaki yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi.6 Şubat 2023’ün ülkenin yaşadığı en büyük felaketlerden biri olarak tarihe geçtiğini dile getiren Prof. Dr. Açık, "O kara günde hayatını yitiren tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, geride kalanlara sabır ve dayanma gücü diliyorum. Böyle acıları bir daha yaşamamak en büyük temennimiz. Ancak biliyoruz ki, bunun için sadece temennide bulunmak ve ummak yetmez; birbirimize destek olmak, dayanışma içinde daha güçlü yarınlar inşa etmek için hep birlikte emek vermek zorundayız" şeklinde konuştu.Güçlü yarınlar inşa edebilmek için genç kızların ekonomik bağımsızlıklarını kazanmalarının kritik olduğunu vurgulayan Açık, "Vakıf olarak hayata geçirdiğimiz burs programı ile yalnızca maddi destek sunmakla kalmıyor, genç kızlarımızın eğitim ve meslek hayatlarında sağlam adımlar atmalarını da teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yerel iş gücünü desteklemek ve istihdam piyasasına daha donanımlı bireyler kazandırmak için yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde kamu ve özel sektör temsilcileriyle iş birlikleri geliştirerek genç kızların meslek edindirme süreçlerini destekleyecek eğitim programları oluşturacağız. Ayrıca bursiyerlerimizin mesleki becerilerini güçlendirmelerine yardımcı olacak mentörlük süreçleri ve kariyer gelişim programları tasarlıyoruz. İş dünyası ve eğitim kurumlarıyla ortak projeler geliştirerek hem gençlerin kariyer yolculuklarına rehberlik etmeyi hem de bölgesel kalkınmaya katkı sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.Bireysel ve mesleki gelişim fırsatlarının yanında gönüllülük projeleri de geliştirdiklerini belirten Açık, "Bursiyerlerimizin gönüllü olarak yer alacakları projeleri hayata geçirerek topluma aktif katkı sağlamalarına destek olacağız. Eğitim, sosyal sorumluluk ve çevre bilinci gibi alanlarda farkındalık oluşturacak bu projeler, üniversiteli genç kızların bireysel gelişimiyle birlikte toplumsal dayanışma bilincini de güçlendirecek, şehirlerimizin daha yaşanabilir hale gelmesini sağlayacaktır" dedi.Programın yalnızca deprem bölgesiyle sınırlı kalmayacağını açıklayan Prof. Dr. Yasemin Açık, ilerleyen süreçte ülke genelinde gençlerin kariyer yolculuklarına rehberlik etmeyi planladıklarını da dile getirdi.