Ülkede anne ve bebek ölümlerini azaltmak için büyük çabalar sarf edildiğini dile getiren Prof. Dr. Mustafa Aydın, “Yeni doğan bilimindeki ilerlemeler ve yeni doğan yoğun bakımındaki gelişmeler sayesinde ülkemizde bebek ölüm hızlarında belirgin düşüşler meydana geldi” dedi.Fırat Üniversitesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Yeni doğan Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Aydın, ülke genelinde çocuk ve anne ölümleri hakkında bilgi verdi.Prof. Dr. Aydın, “Ülkelerin gelişmişlik düzeyinin değerlendirilmesinde bebek ölüm hızları, 5 yaş altı çocuk ölüm hızları ve anne ölüm hızları gibi veriler oldukça değerlidir. Ülkemizde de anne ve bebek ölümlerini azaltmak için büyük çabalar sarf edildi. 1 yaş altı ölümlerin en önemli kısmını yeni doğan bebekler oluşturdu ve bunların önemli bir kısmı prematüre bebeklerden oluştu. Yıllardır ülkemizde özellikle yeni doğan bebeklerin sağlığı açısından birçok tıbbi iyileştirmeler yapıldı. Perinatoloji merkezlerinin oluşturulmasının yanı sıra yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin modernizasyonu konusunda büyük yol kat edildi” diye konuştu.Fırat Üniversitesi Hastanesi Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nin de hasta sağlığı için teknolojik gelişmelere ayak uydurduğunu aktaran Aydın, “Hali hazırda 40-50 civarında yatak kapasitesine sahip en üst düzeyde teknolojik cihazlarla donatılmış bir yoğun bakım ünitesi ile hastalara hizmet veriliyor. 1950’li - 60’lı yıllarda bebek ölüm oranları bin canlı doğumda 380 düzeylerinde oldu. Ancak günümüzde bin canlı doğumda 10’un altına düştü, yeni doğan bilimindeki ilerlemeler ve yeni doğan yoğun bakımındaki gelişmeler sayesinde ülkemizde bebek ölüm hızlarında belirgin düşüşler meydana geldi” şeklinde konuştu.