Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 2025 yılında çocuklarına kavuşmayı beklediklerini söyledi.Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 94’üncü haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları terör örgütü PKK tarafından farklı tarihlerde dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığının önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, tek amaçlarının çocuklarına kavuşmak olduğunu belirtti.Bitlis’ten gelerek eyleme katılan ve 2015 yılında oğlu Yetiş’in PKK tarafından götürüldüğünü ifade eden Saliha Mert, 2025 yılında çocuklarına kavuşmayı diledi. Mücadelelerinin 5 yıldır sürdüğünü ifade eden Mert, “İnşallah hepimiz çocuklarımıza kavuşacağız. Yetiş, oğlum ne olur, gel kardeşlerin seni istiyor. Bizler DEM Parti’yi bitireceğiz. Çocuklarımızı almadan gitmeyeceğiz. 57 evladımıza kavuştuk, inşallah bu yıl bütün yavrularımıza kavuşuruz” dedi.PKK tarafından oğlu Kenan’ın 9 yıl önce kaçırıldığını ifade eden Fevzi Yağmur ise evlatlarına kavuşuncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini söyledi.