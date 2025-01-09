Bitlis’te yapılacak olan skolyoz taramaları öncesinde taramaya katılacak personele eğitim verildi.Bitlis Valiliği himayesinde, İl Sağlık Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan protokol çerçevesinde, il genelindeki 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerine skolyoz taramaları yapılacak. Düzenlenen eğitim programının açılış konuşması, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Seda Yılmazer tarafından yapıldı.Programda, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Burcu Avşar tarafından skolyoz tarama sürecine ilişkin teorik bilgiler ile uygulamalı çalışmalar bir arada sunuldu.Eğitimde, skolyozun erken teşhisindeki kritik öneme vurgu yapılırken, tarama protokolüne uygun hareket edilmesi ve öğrencilere doğru yaklaşımların sergilenmesi konularında detaylı bilgiler paylaşıldı.Uzm. Dr. Burcu Avşar, katılımcılara skolyoz taraması sırasında dikkat edilmesi gereken teknik detayları ve doğru değerlendirme yöntemlerini uygulamalı olarak anlatarak, tarama sürecinin etkili bir şekilde yürütülmesine katkı sağladı.