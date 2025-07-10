Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı Yüksel Ercan, kadim kültür ve medeniyetiyle Elazığ’ın tarihi ilçesi Palu Mal Müdürlüğü’nün kapatılarak Kovancılar’a taşınmasına tepki gösterdi.

Beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte Palu’yu ziyaret eden Anahtar Parti Elazığ İl Başkanı Yüksel Ercan, ilçe halkının sorun ve taleplerini dinledi. Vatandaşların Palu Mal Müdürlüğü’nün kapatılarak Kovancılar’a taşınmasına ilişkin tepkilerini dinleyen Yüksel Ercan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Palu’nun yıllardır kaderine terk edilmiş görüntüsünün artık kabul edilemez bir noktaya ulaştığını kaydetti. Palu Mal Müdürlüğü’nün taşınmasının yaratacağı mağduriyetlere dikkat çeken Başkan Ercan, “Bu karar vatandaşın kamu hizmetlerine erişim hakkının ellerinden alınmasıdır. Bu karar idari değişiklik değil, bir ilçenin sosyal ve ekonomik anlamda kısıtlanmasıdır. Bu karar ekonomik ve sosyal mağduriyetleri artıracaktır.” dedi.

Palu’nun yıllardır kaderine terk edilmiş görüntüsünün artık kabul edilemez bir noktaya geldiğini vurgulayan Başkan Ercan, “Hizmet yerine elindekileri yitirmesi Palu halkının sesinin duyulmasıdır, ihtiyaçlarının görülmemesidir. Bu kararla vergi mükellefi vatandaşlarımız, artık tüm vergi işlemleri için Kovancılar’a gitmek zorunda kalacak. Tasarruf tedbirleri kapsamında alınan bu karar acil olarak gözden geçirilmeli, kamu hizmetleri yerinde ve adil şekilde sunulmalıdır.” dedi.