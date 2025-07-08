Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, kent merkezinde faaliyet gösteren 1 güzellik salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda, ‘Fuhuşa Teşvik, Fuhuş İçin Yer ve İmkan Sağlama ve Aracılık veya Zorlama’ suçunu işledikleri tespit edilen işletme yetkilisi ve çalışanlar olmak üzere 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’nde tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Elazığ’da fuhuş operasyonu
Elazığ’da polis ekipleri tarafından bir güzellik salonuna düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği tarafından, kent merkezinde faaliyet gösteren 1 güzellik salonuna operasyon düzenledi. Operasyonda, ‘Fuhuşa Teşvik, Fuhuş İçin Yer ve İmkan Sağlama ve Aracılık veya Zorlama’ suçunu işledikleri tespit edilen işletme yetkilisi ve çalışanlar olmak üzere 4 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
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