Toplantıya; ÖNDER Teşkilatlanma Koordinatörü İhsan Yaman, Elazığ İl Başkanı Yetgin Er, önceki dönem il başkanlarından Osman Cem Karahüseyinoğlu yönetim kurulu üyeleri Erdal Akarsu, İbrahim Bahşi, Yusuf Ergen, Özer Subaşı ve Cevdet Yanılmaz katıldı. Toplantıda, ÖNDER’in yeni teşkilatlanma modeli detaylı şekilde ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Teşkilat Bölge Sorumlusu İsa Sergin, Elazığ’daki ÖNDER çalışmalarını yakından ve ilgiyle takip ettiklerini belirterek, “Yeni dönemde aynı azim ve gayretle daha güçlü projelere odaklanacağız,” dedi. Sergin, toplantıda yeni teşkilatlanma modeline ilişkin 9 maddelik yapıyı katılımcılara ayrıntılarıyla anlattı. Bu yeni modelle birlikte daha verimli ve sürdürülebilir bir yapılaşma hedeflediklerini vurguladı.

ÖNDER Elazığ İl Başkanı Yetgin Er ise toplantıda söz alarak, Elazığ’da gerçekleştirilen faaliyetler hakkında genel merkez heyetine bilgi verdi. İl genelinde yürütülen projeler, öğrenci çalışmaları ve gençlik faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantı sonunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak, bölge genelinde daha etkin bir teşkilat yapısının kurulması yönünde fikir birliğine varıldı.